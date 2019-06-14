لتعقب تجار المخدرات.. انطلاق حملة امنية واسعة شرقي الرمادي

2019/06/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة واسعة النطاق لتعقب مروجي الحشيشة والحبوب المخدرة في مناطق مختلفة شرقي

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