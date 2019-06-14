السلطات الجمركية: ضبط 13 سيارة دون الموديل مخفية داخل حاويات في جمرك بوابة البصرة

2019/06/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت السلطات الجمركية في مركز كمرك بوابة البصرة، اليوم الجمعة، ١٣ سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان إن "السيارات ضبطت مخفية داخل حاويات حجم ٤٠ قدم خلف مواد مختلفة في محاولة لتهريبها قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة مكافحة الجريمة الأقتصاديه وشرطة الجمارك بأجراء الكشف عليها وإحالتها للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".

واشارت الهيئة العامة للجمارك الى أنها اعادت صباح اليوم، إصدار ٣ سيارات متضررة ممنوعة الإستيراد في كمرك طريبيل الحدودي بينما قام منفذ المنذرية بأتلاف ارسالية البان مستوردة كونها ممنوعة حماية للمنتج الوطني.

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