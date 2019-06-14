التعليم العالي تحتسب شهادة الموظف الحاصل عليها أثناء التوظيف

2019/06/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل على احتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء التوظيف.

ونشر مكتب الوزير وثيقة توضح آلية احتساب هذه الشهادة.

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