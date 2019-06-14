2019/06/14 | 15:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن قرب اعادة اعمار الجسور المتضررة من المعارك وكامل المستشفيات الحكومية في المدينة، اضافة الى اعمار مطار الموصل الدولي.
شارك هذا الموضوع:
مرتبط
Tags: المرعيد , فيديو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).