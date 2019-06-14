المرعيد : تم الإتفاق على إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والجسور والمستشفيات – فيديو

2019/06/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن قرب اعادة اعمار الجسور المتضررة من المعارك وكامل المستشفيات الحكومية في المدينة، اضافة الى اعمار مطار الموصل الدولي.

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