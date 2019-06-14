النقل: ميناء ام قصر الشمالي حقق أعلى إيرادات شهرية له منذ تأسيسه

2019/06/14 | 15:07

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزيرالنقل عبد الله لعيبي، الجمعة، 14 حزيران، 2019، أن ميناء ام قصر الشمالي حقق أعلى إيرادات شهرية له منذ تأسيسه.

وقال لعيبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "غيض من فيض بل هو ينبوع يجري خيره ليرفد الاقتصاد الوطني ويساهم في بناء العراق".

وأضاف: "لم يأتِ مصادفةً انما كان بعد ان خطط له وشددنا العزم على تحقيقة، ضمن اطار تنفيذ البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الموارد الاقتصادية لميزانية الدولة".





واردف: "إذ اصبح ميناء ام قصر الشمالي انموذجاً لما ستكون عليه موانئنا بعد ان حقق ايرادات قياسية بلغت (19,445,461,238) مليار دينار عراقي خلال شهر ايار لهذا العام والذي يعتبر قفزة نوعية فريدة من نوعها لم تسبق ان تحققت من ذي قبل حيث حقق الميناء في نفس الشهر من العام الماضي (10) مليارات فقط".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، الجمعة، 14 حزيران، 2019، عن حقيقة نزوح العوائل في قرية ابو خنازير داخل المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مكتبه زار قر

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قص السهيل، بتكليف الدكتور علي حمضي مساعداً لرئيس جامعة البصرة، بدلا عن الدكتور ساجد سعد حسن عصفور.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من وزارة التعليم العالي، جاء فيها:" استن

بغداد اليوم- ديالى

طالبت رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى، ايمان عبد الوهاب، الجمعة (14 حزيران 2019)، بالتحقيق في مصير شحنات اللحوم المسرطنة، التي قبض عليها في معبر سومار- مندلي الحدودي بين العراق وإيران.

وقالت عبد الوهاب في حديث لـ

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