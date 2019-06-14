بـ7 مسارات..

2019/06/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" برنامج "المخيم الصيفي" للأطفال في الفترة من 14 شوال- 19 ذو القعدة 1440هـ التي توافق (17 يونيو- 1 أغس...

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