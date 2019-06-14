يقيس 5 جوانب رئيسية.. هنا حصاد

2019/06/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.650.736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.393.657 معتمرًا...

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