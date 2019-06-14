المرجعية: الفساد والتكالب على المناصب يمنعان استكمال تشكيل الكابينة الوزارية

2019/06/14 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، الجمعة، على الامتيازات الممنوحة لبعض فئات المجتمع، فيما اشار الى ان الفساد والتكالب على المناصب يمنعان استكمال تشكيل الكابينة الوزارية.وقال الصافي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف، انه "بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة، ولا يزال التكالب على المناصب والمواقع ومنها وزارتي الدفاع والداخلية والمحاصصة المقيتة يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية".

وأضاف، انه "لا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحادّ في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها، تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم".

وأشار الى، ان "القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب لا تزال سارية المفعول ولم يتم تعديلها، كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".



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