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بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت


بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت
2019/06/14 | 15:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت

العراقسياسة

بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت

الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:29

بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت

حصلت الغدير ،اليوم الجمعة ،(14-6-2019) على وثيقة لاعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد السبت والمقررة ان تنعقد عند الساعة الـ 11 صباحا .

حيث يعقد مجلس النواب جلسته الـ 24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى .

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