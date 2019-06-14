بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت
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بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت
الجمعة 14 يونيو 2019 - 15:29
بالوثيقة : جدول اعمال جسلة البرلمان العراقي ليوم غد السبت
حصلت الغدير ،اليوم الجمعة ،(14-6-2019) على وثيقة لاعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم غد السبت والمقررة ان تنعقد عند الساعة الـ 11 صباحا .
حيث يعقد مجلس النواب جلسته الـ 24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى .
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