عبد المهدي وبومبيو يبحثان هاتفياً الأزمة بين امريكا وايران والتصعيد في المنطقة

2019/06/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تلقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية".واثنى بومبيو على "موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والاقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، اضافة الى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارها".كما أبدى عبد المهدي "موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة" مشيرا الى "اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة واوربا والعالم".انتهى

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