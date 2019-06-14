2019/06/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت مديرية الدفاع المدني، طبيعة الحريق الكبير في مدينة الموصل.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الحرائق الحاصلة اليوم في مدينة الموصل هي مخلفات وبقايا الاراضي المحصودة وليست الاراضي غير محصودة".ولفت الى، ان "فرق الإطفاء موجودة في جميع الأماكن ولايوجد اي خطر أو أي حريق خارج سيطرتها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني توضح الحريق الكبير في الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني توضح الحريق الكبير في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).