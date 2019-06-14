3 أعضاء بالشورى يوضحون دلالات هجوم الحوثي  على مطار أبها

2019/06/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى علي العسيري، اليوم الجمعة، إنَّ استهداف مطار أبها من قبل الميليشيات الحوثية، دليلٌ على أن الدعم الإيراني أصب...

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