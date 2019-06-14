مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة خلال 10 أشهر

2019/06/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار 7,650,736 تأشيرة منذ بداية العام الهجري الحالي 1440هـ حتى تاريخ 10...

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