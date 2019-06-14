ريال مدريد يخطف ميسي اليابان من برشلونة

2019/06/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريال مدريد تعاقده رسميًا مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عامًا) الملقب بميسي اليابان، بعد أقل من 24 ساعة فقط من تقديم البلجيكي إدين هازارد ب...

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