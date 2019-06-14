2019/06/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يحتاج الملياردير البريطاني «ريتشارد برانسون» لخزانة ملابس كبيرة لانه يرتدي تقريباً نفس البنطال الجينز يومياً كما أنه لا يمتلك سوى عدد قليل من القمصان البيضاء.وعن ذلك، علق «برانسون» بأنه يرتدي نفس البنطال الجينز يوميا مهما كانت المناسبة ومهما كانت الوظيفة التي يعتزم تنفيذها، وحتى لو كان ذاهبا للقاء شخصية سياسية رفيعة المستوى.وأضاف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لما يتسمك بعض الأثرياء بارتداء نفس الملابس يومياً؟) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لما يتسمك بعض الأثرياء بارتداء نفس الملابس يومياً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).