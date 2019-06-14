عبد المهدي وبومبيو يبحثان هاتفياً الأزمة بين امريكا وايران والتصعيد في المنطقةض

2019/06/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تلقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت /SNG/،نسخة منه انه “جرى خلال الاتصال بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية”.واثنى بومبيو على ...

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