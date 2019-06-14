انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب وتدمير مضافات داعش غرب الانبار

2019/06/14 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ، اليوم الجمعة ، عن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق بعمق الصحراء الغربية للانبار لتعقب وتدمير مضافات تنظيم داعش الارهابي .

وقال المصدر ن” قطعات عسكرية من قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة والفرقة الآليه الثامنة والحشد العشائري باشرت بتنفيذ عملية عسكرية بدعم من طيران الجيش العراقي لتعقب وتدمير مضافات داعش الاٍرهابي في عمق الصحراء الغربية للانبار”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، ان ” القوات الامنية باشرت بتمشيط الوديان ومنها وادي القذف ووادي صكار ووادي حوران مع تفتيش وتامين الكهوف والتضاريس الوعرة في عمق الصحراء الغربية”.

وبين المصدر ان “العملية العسكرية مستمرة وسنعلن نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اكمال مراحل العملية الامنية التي تهدف للقضاء على اوكار داعش الارهابي في تلك المناطق بالكامل”.

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