شرطة أبوظبي: 100 ألف درهم غرامة عدم إفساح الطريق للمواكب الرسمية

2019/06/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة أبوظبي على أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية إنطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية والتي تعكس صورة حضارية للزائرين .

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