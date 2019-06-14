ترامب: إيران نفذت «هجوم خليج عمان»

2019/06/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.وقال

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