2019/06/14 | 16:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم أن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.وقال
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: إيران نفذت «هجوم خليج عمان») نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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