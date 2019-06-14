ريال مدريد يتعاقد مع الياباني الدولي كوبو

2019/06/14 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو (18 عاماً)

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