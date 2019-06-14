بالوثيقة.. التعليم العالي توافق على احتساب شهادة الموظف خلال فترة توظيفه

2019/06/14 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : يس عراق وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل على احتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف اثناء التوظيف.ونشر مكتب الوزير وثيقة وردت ل” يس عراق ” نسخة منها توضح آلية احتساب هذه الشهادة.

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