لمعالجة انقطاع التيار.. الكهرباء تجهز قضاء الرطبة بمولدين

2019/06/14 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،اليوم الجمعة، بان وزارة الكهرباء وافقت على تجهيز قضاء الرطبة غربي الانبار بمولدين كهربائيين لمعالجة انقطاع التيار

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