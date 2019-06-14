عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو

2019/06/14 | 16:07

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تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، جرى خلاله،بحسب بيان لمكتب عبد المهدي، بحث

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