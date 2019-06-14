2019/06/14 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.وجرى خلال الاتصال / حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء/ بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية .واثنى بومبيو على موقف العراق ودوره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد لوزير الخارجية الامريكي اهمية تطوير العلاقات الثنائية والتصدي للارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد لوزير الخارجية الامريكي اهمية تطوير العلاقات الثنائية والتصدي للارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).