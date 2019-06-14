2019/06/14 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر سكان قرى المخلاف شمال جازان، اليوم، عن تعاطفهم مع خبر وفاة مواطن من سكان.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة تلحق بابنها بعد ساعات من وفاته في جازان صحيفة صدى الالكترونية.

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