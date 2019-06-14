بومبيو وعبد المهدي يبحثان الوضع في المنطقة

2019/06/14 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبس الإلكتروني – تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لبحث جهود التهدئة في المنطقة والتوتر مع إيران.

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