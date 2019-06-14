«ناسا» تكشف عن تكلفة إرسال رواد فضاء إلى القمر

2019/06/14 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المسؤول بوكالة «ناسا» الأميركية جيم بريدنشتاين عن تقدير التكلفة الإجمالية لخطة وكالة الفضاء لإعادة رواد الفضاء إلى القمر: «من 20 إلى 30 مليار دولار»، وأشار إلى أن هذا هو المبلغ الإضافي الذي ستحتاجه ناسا بالإضافة إلى متوسط الميزانية السنوية للوكالة، لسحب هذا البرنامج الطموح، بحسب ما ذكر موقع «theverge».وقال بريدنشتاين في المقابلة «سيكون …

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