اسرار تكشف للمرة الاولى:نائب قائد قوات الغزو:كان بالعراق 46 الف مارينز عدا المرتزقة وعشرات الاف الدبابات عام 2011 ترجمة خولة الموسوي

2019/06/14 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجاب نائب قائد قوات الغزو في العراق بذكرى تاسيس الجيش الامريكي ردا على سؤال هل الجيش دائما على صواب؟ مثل معظم المنظمات الكبيرة ، فكان الجواب هو لا.على الرغم من بذل قصارى جهده ، يقوم الجيش أحيانًا بتخريب الأشياء.فعلى سبيل المثال ، ساعد الفيلق الكيميائي ، الفرع الذي خدمت فيه ، في إعداد...

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