2019/06/14 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب بعد عام 2006 شرع الكثير من القوانين لاسترداد أموال العراق المهربة ما بعد عام 2003، مشيرا الى أن الكرة الان بملعب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لاسترداد هذه الأموال.وقال القدو في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية ترمي الكرة بملعب مجلس مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المهربة المركز الخبري الوطني.

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