2019/06/14 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن اشرافه على عودة الوجبة الثانية من العوائل الايزيديين من مخيم نوروز السوري الى سنجار.وقال الجهاز في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 12 عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى 60 شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطقهم في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 12 عائلة ايزيدية من مخيم نوروز السوري الى سنجار وكالة خطوة برس.

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