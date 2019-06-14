انتشار ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع الايزيدي و خاصة بعد الابادة

2019/06/14 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم عليكا الزواج المبكر ظاهرة عالمية تعاني منها الملايين من الفتيات و الفتيان في المجتمعات المختلفة بغض النظر عن القوانين التي تفرضها الكثير من الدول لمكافحة هذه الظاهرة ، والتي تؤثر سلبا على المجتمع من مختلف النواحي و الجوانب.كما تختلف الاسباب التي تؤدي الى حدوث و استمرار هذه الظاهرة من دولة الى اخرى و …

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