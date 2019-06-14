2019/06/14 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، حالة من عدم الاستقرار ظهرت بوضوح جنوب شرق صنعاء..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” كراني ” يتوقع حالة من عدم الاستقرار تتمركز على جازان صحيفة صدى الالكترونية.

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