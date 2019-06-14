2019/06/14 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصائيات الإصابة بالسرطان، مثل عادة تناول أطباق ومشروبات حارة في وجبة الفطور.حدد الخبراء العادات التالية: الطعام والمشروبات الساخنة جدا- يزداد خطر إصابة الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام والمشروبات وهي ساخنة جدا، بسرطان المريء والغشاء المخاطي لتجويف الفم.لذلك يدعو الخبراء إلى عدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يحددون أربع عادات تؤدي إلى السرطان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يحددون أربع عادات تؤدي إلى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).