2019/06/14 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ان الحرائق التي حدثت في الموصل هي بسبب مخلفات اراضي المحصودرة وليست غير المحصودة.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحرائق الحاصلة في مدينة الموصل هي مخلفات وبقايا الاراضي المحصودة وليست الاراضي غير محصودة”.واضاف ان “فرقنا مازالت موجود في جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يوضح حقيقة حرائق الموصل وكالة خطوة برس.

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