دور الاعلام الايزيدي في ظل الحروب ..

2019/06/14 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم القيراني لمصلحة مشروع IMS مع ايزيدي 24 الحروب دائما تكون اختبارا شاملا للشعوب وكشف العمق الثقافي لها ، وهي اصبحت مؤسسة تربوية وتعليمية جديدة لنشأ الاجيال الجديدة وكشف قدراتهم وامكانياتهم الذاتية .للاعلام دور مهم في الحياة العامة في الحرب والسلم ، الى جانب السلطات الثلاث الاخرى ، التشريعة والقضائية والتنفيذية ، بشرط …

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