جديد الناقلتين.. 3 فرق إنقاذ إيرانية وعُمانية وهولندية وترامب يتهم إيران بتنفيذ الهجوم

2019/06/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتنفيذ الهجوم ضد ناقلتي نفط في خليج عُمان، في حين أعلن عن إرسال فرق إنقاذ للسفينتين الموجودتين بالمياه الدولية قرب إيران.

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