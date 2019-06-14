ردا على العسكر.. قوى التغيير تتمسك بسيادة مدنية وتحقيق دولي بفض الاعتصام

2019/06/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى التغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.

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