2019/06/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل عبدالإله باناجه، مديرجامعة الطائف الأسبق، إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم الجمعة بعد معاناة مع.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مدير جامعة الطائف الأسبق بعد معاناة مع المرض صحيفة صدى الالكترونية.

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