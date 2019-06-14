«الناقلات» الكويتية: حادث تصادم للناقلة «برقان» مع باخرة

2019/06/14 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كونا) – أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تعرض الناقلة الكويتية «برقان» لحادث تصادم بسيط مع باخرة حاويات سنغافورية «إكسبرس ماهاناندا» اليوم الجمعة في ميناء «شيتاغونغ» بجمهورية بنغلاديش الشعبية.وقالت «الناقلات»، إن الناقلة «برقان» تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتها بشكل طبيعي وآمن في ميناء «شيتاغونغ» ببنغلاديش ووقع الحادث أثناء مغادرة الناقلة للميناء بإشراف …

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