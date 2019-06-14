عملاق نفط روسي يتوسع بالعراق ويفحص حقلا قرب الحدود مع ايران

2019/06/14 | 16:26

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بغداد:سومر نيوز

قال الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف يوم الجمعة إن الشركة تخطط لزيادة توزيعات أرباح...

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