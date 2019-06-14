2019/06/14 | 16:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روحاني: تصرفات أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن تصرفات الولايات المتحدة تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روحاني: تصرفات أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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