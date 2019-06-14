2019/06/14 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن تصرفات الولايات المتحدة تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روحاني: تصرفات أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روحاني: تصرفات أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).