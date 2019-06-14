الحلبوسي يبحث مع النجيفي أهمية تفعيل دور مجلس النواب

2019/06/14 | 16:26

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بغداد:سومر نيوز

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أهمية تفعيل دور مجلس النواب، خلال لقاءه رئيس تحالف ال...

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