الحشد الشعبي يستنكر استهداف قاعدة بلد والجادرية ويتعهد بتقديم الجناة

2019/06/14 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستنكرت هيأة الحشد الشعبي وأدانت حادثتي استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ومنطقة الجادرية في بغداد بعد منتصف ليلة الجمعة من خلال إطلاق مقذوفات من قبل "جهات مشبوهة لا تريد للعراق الخير والاستقرار".

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وفي الوقت الذي تعلن فيه الهيئة بكافة تشكيلاتها رفضها لمثل هذه الأعمال اللامسئولة، فانها تحذر جميع من تسول لهم أنفسهم محاولة خلط الأوراق في هذا الظرف الحساس وانها ستكون في طليعة الجهد الحكومي وتحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة للتصدي لهذه المحاولات البائسة".وأكدت هيأة الحشد انها "ستقوم بواجبها للكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاعمال لغرض محاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".انتهى

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