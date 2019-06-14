2019/06/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري في علم الثورة الشيوعية (6)المعلوم أن الشيوعيين يرهنون حياتهم للعمل من أجل الثورة الشيوعية في العالم، وقد قدموا ملايين الضحايا من أجل ذلك الهدف النبيل، فليس معقولا أن يهجر بعضهم محور الماركسية والثورة الشيوعية لأسباب زائفة لا تمت لموضوع الثورة بصلة إلا إذا كانوا أصلاً من الأفّاقين الأوغاد ؛ ولا عجبَ فقد ثبت أن عدداً من الأفاقين الأوغاد قد وصلوا لأن يكونوا أعضاء في أرقى وأعلى منظمة شيوعية في ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - في علم الثورة الشيوعية (6)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - في علم الثورة الشيوعية (6)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).