ترمب: الهجوم على ناقلتي النفط يحمل بصمات إيران

2019/06/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز "إيران قامت بهذا الأمر"،

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