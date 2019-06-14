شاهد حصاد الانقطاع الأسوأ.. 24 ساعة بلا كهرباء في قرى غرب عسير

2019/06/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت عدد من القرى غرب عسير 24 ساعة بدون كهرباء بعد انقطاعها عصر أمس، وتضررت كل من قرية المليحة والقري والمعورضة وامريع ومقطوعة وبني ذيب التي تعيش بدو...

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