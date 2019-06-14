الكوادر الطبية والصحية في واسط تتعرض لاعتداءات متكررة – تقرير

2019/06/14 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الكوادر الطبية والصحية في واسط خلال وقفة احتجاجية حماية الكوادر الطبية والصحية من الاعتداءات المتكررة وتفعيل قانون حمايتهم واحالة المتورطين للقضاء بنحو يعيد للمؤسسات الحكومية هيبتها.

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