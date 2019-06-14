حرائق المحاصيل تحاصر منازل المواطنين في قرى شرق الموصل

2019/06/14 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أكد سكان محليون، اندلاق حريق كبير جدا في قرية كوري غريبان خلف حي التحرير شرقي الموصل ووصلت الى مناطق بازوايا.





وذكر السكان للنور نيوز، ان “الحرائق وصلت الى منازل المواطنين في بازوايا والقرى المحيطة، حيث حاول السكان اخمادها مع تأخر وصول فرق الدفاع المدني”.

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