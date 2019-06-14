«دير شبيجل»: أردوغان يجيد الكذب والتشهير لكن المعارضة ستهزمه

2019/06/14 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة «دير شبيجل»، الألمانية أن قوى المعارضة التركية تستعد لتوجيه ضربة جديدة قاسية لرجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، خلال الانتخابات المحل...

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