عملاق نفط روسي يتوسع بالعراق ويفحص حقلا قرب الحدود مع ايران

2019/06/14 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس التنفيذي لجازبروم نفط الروسية ألكسندر ديوكوف يوم الجمعة إن الشركة تخطط لزيادة توزيعات أرباحها إلى 50 بالمئة من صافي الربح في الأجل المتوسط.

وقال ديوكوف خلال الاجتماع العام السنوي إن الشركة مهتمة بالتوسع في العراق، حيث تتولى تطوير حقل بدرة، مضيفا أنها تفحص حقل المنصورية الغازي قرب الحدود مع إيران.

ومن المتوقع أن تطلق الحكومة العراقية عطاء لتطوير الحقل هذا العام.

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